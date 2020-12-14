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TÜİK ekim ayı perakende satış endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14.8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.5 yükseldi.

Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%),Ekim 2020:



Ekimde perakende satış hacmi eylül ayına göre ise yüzde 4.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.3, gıda dışı satışlarında (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 2.7 artış kaydedildi.

Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%),Ekim 2020:

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.3 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28.5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.