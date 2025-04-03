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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ege'de göçmen faciası! 9 can kaybı | Son dakika haberleri

        Ege'de göçmen faciası! 9 can kaybı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde batan bottaki kaçak göçmenlerden 4'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 göçmen aranırken, toplam ölü sayısı 9'a yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:50
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        Ege'de göçmen faciası! 9 can kaybı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölü sayısı 9’a yükseldi. Kayıp olan 1 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        İHA'nın haberine göre Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında saat 06.14 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar doğrultusunda Yeşilliman açıklarında kaçak göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

        25 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

        Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede saat 06.43’te yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen 25 kaçak göçmen hastanede tedavi altına alındı. 9 kaçak göçmenin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

        Bölgede kayıp olan 1 kaçak göçmen için arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen Çanakkale Valiliği yazılı açıklamasında, "03 Nisan 2025, saat 06:14’te, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından, Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebi alınmıştır. İlgili ihbar üzerine, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Helikopter bölgeye sevk edilmiştir. Saat 06:43’te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi (82 personel) ile devam etmektedir" denildi.

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