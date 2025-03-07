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        Ece Gürel hayatını kaybetti

        İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek alındığı yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 04:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 06:41
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        Ece Gürel hayatını kaybetti
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        İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

        Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

        ENTÜBE EDİLMİŞTİ

        Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

        KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre; Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

        Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı.

        Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

        Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        NE OLMUŞTU

        Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

        Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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        #Son dakika haberler
        #Ece Gürel
        #istanbul
        #belgrad ormanı
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