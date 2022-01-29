Ece Erken 'Ambulans geç geldi' demişti! Yanıt geldi

İHA

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin eşi sunucu Ece Erken’in ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambulans 7 dakika 43 saniyede olay yerine, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin eşi Sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın geç geldiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" yazmıştı. Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"AMBULANS 7 DAKİKA 43 SANİYEDE ULAŞTI"

Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığını belirtilerek, "112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39.21’de 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar, personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41.25'te adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47.04'te ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır. Hastaya acil serviste 01.42’ye kadar müdahale edilmiş sonrasında EX kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39.21’den olay yerine ambulansımızın 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamamıştır. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz” denildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi.

Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan Kadir Yasak'ın Büyükçekmece'de günü birlik bir evde yakalandığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.