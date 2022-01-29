Zanlıların yakalanmasının ardından ilk açıklama!

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Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, perşembe günü Yeşilköy'deki bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda sunucu Ece Erken'in eşi olan Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi.

11 ŞAHIS YAKALANDI

Operasyonda "kasten öldürme" eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

"NE ÇEKTİYSEK, ÇEKSİN!"

Erken de zanlıların yakalanmasının ardından konuyla alakalı Instagram hesabından yeni bir açıklamada bulundu. Eşinin acısıyla sarsılan Ece Erken, yayınladığı gönderide, "Rabbim şükürler olsun. Allah'ım ne çektiysek, çeksin... Allah'ım çok büyüksün, çok!" ifadelerine yer verdi.

"BİZİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLER!"

Ünlü isim, diğer yaptığı açıklamada ise, "Sayın İçişleri Bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti... Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar! Bizi yaşarken öldürdüler! Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara!" dedi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN AĞABEYİ: YARGI SÜRECİNİ SIKI TAKİP EDECEĞİZ!

DHA'da yer alan detaya göre; ayrıca, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

"TARİFSİZ BİR ACI YAŞADIK"

Mahmutyazıcıoğlu, "O gece saat 00.30 sıralarında telefon geldi, bana bir silahlı saldırıya uğradığı söylendi. Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim. Hastaneye gittiğimde müdahale ediyorlardı. Hastaneye geldiğinde vefat ettiğini, döndürmeye çalıştıklarını ancak çok kan kaybettiği için döndüremediklerini söylediler. Tarifsiz bir acı yaşadık. Bu acıyı Türkiye'de yaşayan çok da fazla insan var. İlk yaşayan biz değiliz ancak kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor." diye konuştu.

"BU TOPRAKTAN ÇIKTIK, BURAYA GELELİM' DERDİK"

Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı bir şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız. Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize'de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. 'Bu topraktan çıktık, buraya gelelim' derdik." ifadelerini kullandı.

"MUTLULUĞUMUZU SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİK" DEMİŞLERDİ

Öte yandan Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz bir kararla evlenen ikili, güzel haberi, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” mesajıyla duyurmuştu.