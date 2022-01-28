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Ece Erken: Keşke onun (Şafak Mahmutyazıcıoğl) yerine ben ölseydim

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken: Keşke ben ölseydim!

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü

28.01.2022 - 12:48 | Güncelleme: MAGAZİN
DHA / HABERTURK.COM

  • İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

  • Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

  • 'ACIMIZ BÜYÜK'

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

    Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki... Söylenecek bir şey yok." diye konuştu. 

  • 'ÇOK ERKEN GİTTİ'

    Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim." diyerek, gözyaşı döktü.

  • Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.

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