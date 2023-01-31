Durakta bekleyen 3 kişinin ölümüne yol açan sürücü için karar!

Sanık Sevinç, olay tarihinde Düzce'den Ankara'ya geldiğini belirterek, uykusuz olmadığını ancak kazadan hemen önce nedenini bilmediği bir baygınlık geçirdiğini anlattı.

AA'da yer alan habere göre Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Sevinç, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Ankara'da geçen yıl otobüs durağına çarparak 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü 6 yıl 7 ay hapse çarptırıldı.

Bilinçli olarak otobüs durağına çarpmadığını söyleyen Sevinç, "Kazada hayatını kaybedenleri tanımam ve onlarla husumetim yok. Keşke o kazada ölen ben olsaydım. Direksiyonu kırdım ama bunu bilinçli şekilde yapmadım. Yaşananlardan pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Katılan avukatları da sanığın emniyetteki ifadesinde uykusuz olduğunu kabul ettiğini, bu nedenle baygınlık geçirdiğine dair ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 7 ay hapis verdi. Sanığın ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar veren heyet, tutukluluk halinin de devamına hükmetti.