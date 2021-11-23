Döviz büroları tahta kapattı

Döviz kurlarındaki yaşanan hızlı artış ve kurdaki seviyelerin çok değişken olması nedeniyle döviz büroları tahta kapatmaya başladı.

Güne 11.30 seviyesinden başlayan dolar/TL 12.50 seviyesine kadar yükselirken anlık oynadık makas zaman zaman 200 pip üzerine çıktı. TL'nin değer kaybı günlük yüzde 9'u bulurken döviz büroları yaşanan volatilite nedeniyle öğlen saatlerinde tahta kapatmak zorunda kalırken döviz satışını durdurdu.

Konuştuğumuz bir döviz bürosu işletmecisi, "İstikrar olmadığı için tahtayı kapatmak zorunda kaldık. Ne müşteri ne biz mağdur olalım. Şu anda döviz satan yok, tedirginlik olduğu için herkes alım tarafında hareket ediyor. Piyasada çok fazla TL var. İnsanlar sürekli döviz almak istiyor." şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Kasım ayı başında 9.50 - 10 TL bandında işlem gören dolar kuru, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve politika değişikliğine gitmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin mesajlarıyla yükseliş trendine devam ederek bir hafta içerisinde 10 ve 11 bandını hızla geçerek bugün 12.47'ye kadar yükseldi.

Döviz büroları daha önce, 2018 yazında ABD - Türkiye ilişkilerinin gerilmesi ve Rahip Brunson krizi sonrası kurda yaşanan sert hareketler nedeniyle tahta kapatmak zorunda kalmıştı.