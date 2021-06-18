Piyasalarda dolar dalgası

Fed toplantısının ardından yatırımcılar dolardaki kısa pozisyonlarını kapatırken, dolar endeksi de haftalık 1.6 puan artarak son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 92 puanı aştı.

Başta kurlar olmak üzere piyasaları sarsan Fed toplantısının en önemli çıktısı noktasal grafikte daha önce 6 olan 2023'te faiz artışı öngörenlerin sayısının 13'e yükselmesiydi. Bu gelişme, pandemi döneminde bilançosu 8 trilyon doları aşan Fed'in tahvil alımlarını beklenenden erken kısabileceğine yorulurken bankalardan ters repoya gelen gecelik talep 750 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Korku endeksi olarak bilinen VIX tahvil faizlerinin yükselmeye başladığı mayıs ayından bu yana ilk kez 20 seviyesini aştı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını söyledi.

Enflasyon hedeflerine ulaşmak için politikaların düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bullard, varlık alımı azaltımına ilişkin tartışmaların gelecek haftalarda devam edeceğini vurguladı.

GELİŞMİŞ ÜLKE KURLARI SERT DÜŞÜYOR

Gelişmelerin ardından pek çok para birimi dolar karşısında kayıplar yaşamaya devam ediyor.

Dolar karşısında ekim ayından bu yana en kötü performansını sergileyen euro, yüzde 1.6 değer kaybederken euro/dolar paritesi de 1.21'lerden 1.19'a geldi. Yen, ise son 11 haftanın en düşük seviyesinde dolar/yen paritesi 110 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, güvercin Avrupa Merkez Bankası (ECB) cephesinin para politikası döngüsünde Fed'in gerisinde kaldığına dikkat çekerken yatırımcının euro almakta gönülsüz davrandığını ifade ediyor.

Commerzbank, günlük bülteninde önemli bir veri akışının olmadığına ve Fed toplantısının yansımalarının sürdüğüne dikkat çekerek "ABD merkez bankası bir adım önde ve sonuç olarak dolar, euro karşısında destek bulmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz sterlinin haftalık kaybı yüzde 1.5'u bulurken Asya piyasalarında Avustralya Doları aralık ayından bu yana ABD Doları karşısındaki en düşük seviyesine geldi.

BORSA VE EMTİALAR DA İNİŞTE

Fed'in şahin tavrı dolar karşısında sadece diğer kurları değil borsa ve emtialardaki fiyatlamayı da aşağı çekti. ABD'de Dow Jones endeksi ocak ayından bu yana en kötü haftayı yaşarken, Avrupa'da Stoxx 600 endeksi yüzde 1'e varan kayıp yaşadı. Brent petrol ve Batı Teksas Petrolü (WTI) perşembe gününden bu yana yüzde 1.5 ila yüzde 2 arasında düştü.

Çarşamba günü brent petrolün varili nisan 2019, WTI ise ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Emtialardaki düşüş sadece petrolle sınırlı kalmadı ve değerli metallerde de görüldü. Altın haftalık yüzde 5.5 düşerek 100 günlük ortalamanın da altına dokundu ve 1767 dolara kadar indi. Gümüşteki kayıp ise yüzde 7'yi aştı.

Paladyumda haftalık düşüş yüzde 9, platinde yüzde 8.1 olurken bu sene rekor kıran bakır fiyatı hafta başında 4.54'ü gördükten sonra 4.20'ye kadar inerek yüzde 7.1 değer kaybetti. Nikel ve alüminyumdaki kayıplar ise sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.