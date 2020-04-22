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Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken diğer yandan virüs sayesinde ortaya çıkan petrol kriziyle boğuşuyor. Önceki gün ABD'de WTI ham petrolün varili 0 (sıfır) doların altına indi. Ardından bu düşüş dün, Türkiye'yi asıl olarak ilgilendiren Brent petrole de yansıdı.

Bugün itibarıyla Brent Petrolün varil fiyatı dünkü 25 dolardan 27 doların altına gerilemiş durumda. Normal zamanlarda petrol fiyatının düşmesi, enerji ithalatçısı için iyi bir haber olarak kabul edilirdi. Ancak şu anda petrol fiyatları koronavirüs sebebiyle talepteki sert düşüş nedeniyle geriliyor.

RİSK İŞTAHINI DÜŞÜRÜYOR

Mevcut petrol fiyatları hem petrol üreticisi ülkeler hem de firmalara yönelik endişeleri artırıyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş küresel ekonomide bozulmaya işaret ettiği için genel olarak yatırımcının risk iştahını düşürüyor. Bu da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarından kaçışa neden oluyor.

Bu gelişmeler gölgesinde dolar/TL yeni güne 6.9842'den başladı. Analistler 7.02'nin direnç 6.94'ün ise önemli bir destek seviyesi olduğunu belirtti.