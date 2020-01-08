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İran'ın gece saatlerinde ABD'ye misillemede bulunması gözleri kura çevirdi. Dolarda ise şimdilik çok sert bir hareket yaşanmadı.

Dünü 5.9714'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.9734'ten başladı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından dün gece de İran Irak'taki ABD üslerine saldırdı.

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Tüm gözler Ortadoğu'da alevlenmeye başlayan bu yeni savaşta olacak.