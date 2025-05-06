DİB MBSTS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM 2025 DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı
DİB MBSTS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 12 Nisan'da düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) sonuçları için 6 Mayıs tarihi işaret edilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile DİB MBSTS sonuçları açıklandı. Adaylar, puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki; DİB MBSTS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2025 DİB MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı...
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12 Nisan 2025 tarihinde yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2025 DİB MBSTS sonuçları son dakika açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi olan ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki; DİB MBSTS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2025 DİB MBSTS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı…
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2025 DİB MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2025 DİB MBSTS sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada ''12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.'' denildi.
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DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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DİB MBSTS NEDİR?
DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.
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