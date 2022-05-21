Dezenformasyonla Mücadele Yasası tamam

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 39 maddelik yasa teklifi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yasa teklifi bu hafta içinde TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Teklif hakkında Habertürk’e bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız yalan haberin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini, internet sitelerinin de süreli yayınlara dahil edildiğini söyledi.
23 KANUNUN 62 MADDESİ DEĞİŞECEK
AK Parti ve MHP’nin üzerinde birlikte çalıştığı yasa teklifi tamamlandı. Yapılan düzenlemeyle ilgili Habertürk’e bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız teklifin 23 ayrı kanunun 62 maddesinde değişiklik öngördüğünü söyledi. Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Elektronik Haberleşme, Kabahatler, İcra İflas, Devlet Memurları Kanunu’nun da aralarında bulunduğu 23 kanunda değişiklik yapılacak.
YALAN HABER MÜSTAKİL SUÇ OLARAK DÜZENLENİYOR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yasa teklifiyle TCK’nın 217’nci maddesine ekleme yapıldığını ve yalan haberin müstakil suç olarak düzenlendiğini belirtti. Söz konusu maddenin mevcut hali "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişilerin, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası" verilmesini öngörüyor. Teklifle TCK’nın 217’nci maddesine yeni bir bent daha eklenecek. Buna göre yalan haberi yapanlar ve yayanlar hakkında hapis cezasına kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Yalan haber suçunda "halkı panik ve korkuya sevk etmeye elverişli olma ve özet kasıt" şartı aranacak.
YASA TEKLİFİ BAŞKA NE ÖNGÖRÜYOR?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yasa teklifiyle internet sitelerinin süreli yayınlara dahil edildiğini ve internet haber sitelerinin ilanlardan faydalanabileceğini söyledi. Düzenlemenin sansür amaçlı olduğu yönündeki iddialara ise Yıldız "Sansürle ilgisi yok. Bu iddiaları dile getirenler, yasa teklifini görünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığını görecekler” dedi.
Yıldız teklifin salı günü TBMM Başkanlığı’na sunulmasının planlandığını da söyledi.
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