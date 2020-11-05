Deprem paylaşımları ile ilgili örnek karar!

SON DAKİKA: Deprem paylaşımları ile ilgili örnek karar! - Haberler

Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Habertürk’ten Arzu Kaya’nın haberine göre, İzmir’de yaşanan depremin ardından şüpheli Neriman K., tarafından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlar yapıldı.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak çok sayıda ihbarın yapılması üzerine savcılık tarafından Neriman K., hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Neriman K., savcılığa sevk edildi.

ÖRNEK BİR TALEPTE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Furkan Okudan, şüpheli Neriman K.’yi, ifadesini aldıktan sonra İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim/seminer alması yönünde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

HAKİMLİK TALEBİ KABUL ETTİ

Savcılığın talebini değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul ederek şüpheli hakkında il Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim/seminer alması şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Hakimlik kararında, şüphelinin adli kontrol kararına uymadığı takdirde hakkında tutuklama kararı verileceğini de belirtti.