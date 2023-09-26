AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. İşte, 26 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...