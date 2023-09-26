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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 26 Eylül 2023 bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem! 26 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak paylaşılıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sebebiyle "Az önce deprem mi oldu, nerede?" soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre son olarak kahramanmaraş'ta deprem yaşandı. İşte, 26 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:18
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        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi yaşanan sarsıntıların ardından araştırılıyor. Bugün ülkemizin dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana gelirken son olarak Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. İşte, 26 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ 3.8 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından yayımlanan verilere göre saat 10.14'te Kahramanmaraş Elbistan'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          MALATYA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 08.32'de Malatya'nın Pütürge ilçesi 3.7 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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