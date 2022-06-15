Son dakika deprem mi oldu, nerede? 15 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

"Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde paylaşılıyor. İşte, 15 Haziran Çarşamba canlı verilerle son depremler listesi..

15 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER

15 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.15 08:01:45 38.7982 43.4608 1.7 -.- 2.3 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel

2022.06.15 07:08:48 36.4597 29.5383 16.6 -.- 1.8 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.06.15 05:13:19 34.9950 23.5957 51.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.06.15 05:02:57 38.9937 27.8463 12.5 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.06.15 04:15:56 40.7602 35.8915 10.6 -.- 1.6 -.- ORMANOZU-(AMASYA) İlksel

2022.06.15 03:34:58 37.1873 28.9670 1.8 -.- 2.2 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2022.06.15 03:17:26 38.7872 43.6557 14.0 -.- 2.0 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.06.15 03:15:15 38.8738 43.5627 11.3 -.- 1.7 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.06.15 02:58:27 38.8078 43.3780 10.5 -.- 1.5 -.- YAYLIYAKA-(VAN) İlksel

2022.06.15 02:16:13 40.8618 30.7505 7.9 -.- 2.1 -.- KAHRAMAN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

2022.06.15 02:12:12 37.8895 26.7865 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.15 01:44:15 38.8902 43.5402 1.2 -.- 1.9 -.- COLPAN-(VAN) İlksel

2022.06.15 01:07:56 40.8817 31.8822 7.2 -.- 1.8 -.- KAYABASI-MENGEN (BOLU) İlksel

2022.06.15 00:39:49 38.9072 43.5125 8.0 -.- 2.2 -.- COLPAN-(VAN) İlksel