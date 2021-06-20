İstanbul, dün meydana gelen 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 20 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 HAZİRAN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 HAZİRAN