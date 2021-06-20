İstanbul, dün meydana gelen 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 20 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 HAZİRAN
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 HAZİRAN
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.20 10:11:04 38.4667 25.7933 15.9 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.20 05:40:53 36.4818 27.0762 5.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.20 05:34:50 38.6107 43.7028 5.0 -.- 2.6 -.- KAYMAKLI-(VAN) İlksel 2021.06.20 05:19:21 38.4263 39.5595 11.8 -.- 1.8 -.- AKBOGA-MADEN (ELAZIG) İlksel 2021.06.20 04:45:15 38.2943 25.4025 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.20 04:29:16 36.4692 27.1208 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.20 04:04:25 35.2147 27.1435 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.20 01:22:46 40.2097 31.8712 4.6 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2021.06.19 23:10:00 39.6380 27.6393 5.3 -.- 1.5 -.- GOKCEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2021.06.19 22:53:48 39.0927 27.8822 7.7 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.06.19 21:44:45 35.5112 26.8335 6.3 -.- 3.7 3.8 AKDENIZ İlksel 2021.06.19 19:23:35 39.4333 31.6020 0.0 -.- 1.8 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2021.06.19 18:56:17 39.9608 32.3792 4.6 -.- 1.6 -.- AYAS (ANKARA) İlksel 2021.06.19 18:14:01 40.1507 30.7450 13.4 -.- 1.2 -.- GUNEY-SARICAKAYA (ESKISEHIR) İlksel 2021.06.19 16:46:51 39.0013 32.8112 0.0 -.- 1.9 -.- KOZANLI-KULU (KONYA) İlksel 2021.06.19 15:51:43 37.8897 28.7870 6.8 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2021.06.19 15:12:32 39.1422 27.8350 3.5 -.- 1.9 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.06.19 15:07:52 40.9563 29.2358 15.1 -.- 4.2 -.- SULTANBEYLI (ISTANBUL) İlksel 2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel 2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 -.- 2.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN) İlksel 2021.06.18 16:45:56 40.6708 29.2253 0.0 -.- 0.6 -.- YALOVA İlksel 2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-DEVELI (KAYSERI) İlksel 2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 -.- 2.6 -.- EVREN-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel 2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:30:36 39.5543 26.0267 5.4 -.- 1.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:25:42 37.8943 27.2128 8.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:25:25 39.5755 25.9407 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.18 14:23:29 40.3733 25.8818 4.3 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2021.06.18 13:26:41 36.0142 26.9402 13.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.18 13:22:26 39.9320 26.4702 5.0 -.- 0.8 -.- SALIHLER-(CANAKKALE) İlksel 2021.06.18 13:17:59 37.8667 26.8537 40.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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