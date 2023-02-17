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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; deprem bölgesinde hava parçalı bulutlu olurken, hava sıcaklıklarının 4 ila 9 derece arasında değişmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise yağış beklenmezken çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 17.02.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
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Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas, Van ve Hakkari çevreleri, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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