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        Haberler Gündem Son dakika deprem: 5 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi; son dakika deprem haberlerini anbean paylaşıyor. Türkiye genelinde artçı ve bağımsız depremler meydana gelmeye devam ediyor. Sarsıntı yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 5 Kasım 2023 Pazar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:21
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        • 1

          Ülkemizin dört bir yanında depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. AFAD verilerine göre son olarak Marmara Denizi açıklarında Tekirdağ'da hissedilen bir deprem yaşandı. İşte, 5 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Marmara Denizi açıklarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde saat 08.57'de 2.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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