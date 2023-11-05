Ülkemizin dört bir yanında depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. AFAD verilerine göre son olarak Marmara Denizi açıklarında Tekirdağ'da hissedilen bir deprem yaşandı. İşte, 5 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...