Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Temmuz Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte 29 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ