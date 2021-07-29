Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Temmuz Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
İşte 29 Temmuz son depremler listesi...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.07.29 10:51:58 37.6042 29.3837 4.8 -.- 2.1 -.- AYAZ-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2021.07.29 10:44:11 39.9832 39.5685 18.6 -.- 2.5 -.- ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2021.07.29 07:15:18 37.8903 26.9503 10.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.29 07:05:49 36.4788 27.7405 75.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.29 06:50:07 37.5445 37.8735 8.0 -.- 2.7 -.- CAKIRHUYUK-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.07.29 05:13:33 36.3657 27.1462 13.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.29 04:49:55 38.9487 26.0692 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.29 04:18:34 38.0360 27.2323 5.0 -.- 1.8 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.07.29 02:45:37 39.9300 25.2642 4.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.29 02:19:56 36.3775 27.0638 9.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.29 01:03:36 37.7438 29.3408 5.0 -.- 2.8 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.07.28 21:11:26 36.4577 27.1783 9.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 18:29:11 37.5365 37.9283 6.9 -.- 2.5 -.- YAZIBEYDILI-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2021.07.28 18:13:16 37.8507 26.8940 14.5 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 17:12:07 37.4893 37.4610 23.4 -.- 2.2 -.- TILKILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.07.28 15:39:46 38.9465 26.1012 7.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 15:27:12 39.1913 40.3422 4.8 -.- 4.3 4.3 KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2021.07.28 15:06:38 41.1328 33.8443 13.8 -.- 1.8 -.- CATOREN-(KASTAMONU) İlksel
2021.07.28 14:50:56 39.0778 39.3248 14.2 -.- 2.4 -.- CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2021.07.28 14:37:25 37.9687 26.9802 8.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 14:23:07 36.4763 27.1075 11.2 -.- 3.6 3.6 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.28 13:52:51 39.1257 27.5358 0.0 -.- 1.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.07.28 13:15:59 38.0207 30.1133 5.0 -.- 2.4 -.- TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.07.28 13:10:27 38.7078 33.7130 13.2 -.- 2.5 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.07.28 12:25:24 40.7887 32.3772 16.4 -.- 1.7 -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU) İlksel
2021.07.28 12:09:26 37.9180 27.1343 9.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 11:41:20 38.9608 26.1188 9.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 11:33:18 36.3232 27.0662 21.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.28 10:07:37 37.7295 26.7377 22.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.28 09:32:39 38.9158 26.0113 4.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 09:13:25 39.1788 27.7418 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.07.28 08:59:59 40.8472 31.9740 0.0 -.- 2.0 -.- KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.07.28 08:19:16 38.9532 26.0235 4.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 07:31:07 37.9385 26.6845 2.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.28 06:53:43 38.9993 25.9107 7.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ
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