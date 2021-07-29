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Son dakika DEPREM 29 Temmuz: Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 29 Temmuz Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için güncel tabloyu haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

29.07.2021 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika DEPREM 29 Temmuz: Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Temmuz Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte 29 Temmuz son depremler listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.29 10:51:58  37.6042   29.3837        4.8      -.-  2.1  -.-   AYAZ-SERINHISAR (DENIZLI)                         İlksel
2021.07.29 10:44:11  39.9832   39.5685       18.6      -.-  2.5  -.-   ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)                    İlksel
2021.07.29 07:15:18  37.8903   26.9503       10.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.29 07:05:49  36.4788   27.7405       75.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.29 06:50:07  37.5445   37.8735        8.0      -.-  2.7  -.-   CAKIRHUYUK-BESNI (ADIYAMAN)                       İlksel
2021.07.29 05:13:33  36.3657   27.1462       13.6      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.29 04:49:55  38.9487   26.0692        8.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.29 04:18:34  38.0360   27.2323        5.0      -.-  1.8  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2021.07.29 02:45:37  39.9300   25.2642        4.8      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.29 02:19:56  36.3775   27.0638        9.3      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.29 01:03:36  37.7438   29.3408        5.0      -.-  2.8  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.07.28 21:11:26  36.4577   27.1783        9.1      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.28 18:29:11  37.5365   37.9283        6.9      -.-  2.5  -.-   YAZIBEYDILI-BESNI (ADIYAMAN)                      İlksel
2021.07.28 18:13:16  37.8507   26.8940       14.5      -.-  2.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.28 17:12:07  37.4893   37.4610       23.4      -.-  2.2  -.-   TILKILER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2021.07.28 15:39:46  38.9465   26.1012        7.9      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.28 15:27:12  39.1913   40.3422        4.8      -.-  4.3  4.3   KUSCIMENI-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel
2021.07.28 15:06:38  41.1328   33.8443       13.8      -.-  1.8  -.-   CATOREN-(KASTAMONU)                               İlksel
2021.07.28 14:50:56  39.0778   39.3248       14.2      -.-  2.4  -.-   CIGIRLI-HOZAT (TUNCELI)                           İlksel
2021.07.28 14:37:25  37.9687   26.9802        8.3      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.28 14:23:07  36.4763   27.1075       11.2      -.-  3.6  3.6   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.28 13:52:51  39.1257   27.5358        0.0      -.-  1.1  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.07.28 13:15:59  38.0207   30.1133        5.0      -.-  2.4  -.-   TEKIN-DINAR (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2021.07.28 13:10:27  38.7078   33.7130       13.2      -.-  2.5  -.-   CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                  İlksel
2021.07.28 12:25:24  40.7887   32.3772       16.4      -.-  1.7  -.-   ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)                         İlksel
2021.07.28 12:09:26  37.9180   27.1343        9.3      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.28 11:41:20  38.9608   26.1188        9.0      -.-  2.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.28 11:33:18  36.3232   27.0662       21.7      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.28 10:07:37  37.7295   26.7377       22.9      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.07.28 09:32:39  38.9158   26.0113        4.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.28 09:13:25  39.1788   27.7418        0.0      -.-  1.9  -.-   KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel
2021.07.28 08:59:59  40.8472   31.9740        0.0      -.-  2.0  -.-   KUCUKKUZ-MENGEN (BOLU)                            İlksel
2021.07.28 08:19:16  38.9532   26.0235        4.0      -.-  3.2  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.28 07:31:07  37.9385   26.6845        2.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.28 06:53:43  38.9993   25.9107        7.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 TEMMUZ

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