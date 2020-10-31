2020'de tüm dünyada en çok deprem ölümü Türkiye'de!

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'i vurdu. Şimdiye kadar açıklanan rakamlara göre İzmir'de 17 binada yıkıma neden olan depremde 28 kişi hayatını kaybetti ve 885 kişi yaralandı.
Depremle birlikte büyük kentlerdeki çarpık yapılaşma, dikey mimari ve Türkiye'deki yapı stoğunun niteliği yeniden tartışma konusu olurken, dünyada gerçekleşen benzer depremlerde yaşanan zararın Türkiye'dekine kıyasla çok daha düşük seviyede olması ülkedeki deprem hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu da gözler önüne seriyor.
2020 yılında tüm dünyada gerçekleşen depremler içinde en çok can kaybının yaşandığı iki deprem Türkiye'de gerçekleşti.
24 Ocak'ta Elazığ'da gerçekleşen 6.7 büyüklüğündeki depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, bu rakam 2020 yılında şimdiye kadar görülen en yüksek sayıda can kaybı yaşanan deprem olarak kayıtlara geçti.
30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem ise şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak, 2020'nin en ölümcül ikinci depremi oldu.
20 DEPREMDE YALNIZCA 13 CAN KAYBI
Tüm dünyada gerçekleşen depremlerle, Türkiye'deki depremlerin ardından oluşan zararlar kıyaslandığında ise durumun vehameti daha net ortaya çıkıyor.
2020 yılında Türkiye'deki Elazığ ve İzmir depremleri sayılmazsa, dünyanın farklı ülkelerinde 6.5 üzerinde tam 20 deprem gerçekleşti.
Bu depremlerin tamamında sadece 13 kişi hayatını kaybederken, bu 13 kişiden 10'u 23 Haziran'da Meksika'da meydana gelen 7.4 büyüklüğünde depremde, 1'i ise 17 Temmuz'da Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7.0 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirdi.
6.5 İLE 6.9 ARALIĞINDAKİ DEPREMLER
Tıpkı İzmir ve Elazığ'daki depremler gibi 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlere bakıldığı zaman, Türkiye dışında 7 farklı ülkede 12 depremin yaşandığı görülüyor.
Bu depremlerde can kaybı yaşanan tek deprem ise 2 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki 18 Ağustos Filipinler depremi oldu.
Japonya, Şili, Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD'de gerçekleşen 6.5 ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde hayatını kaybeden kimse olmadı.
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