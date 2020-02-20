20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brent petrol, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrasında hızla düştü. Ocak ayı başında 70 doları gören Brent petrol, 53-54 dolar aralığına kadar geriledi.
Bu dönemde küresel piyasalarda benzin ve motorinin fiyatı da düştü. 15 Ocak’ta (tonu) benzin 609, motorin 585 dolardı. Benzin 541, motorin 502 dolara kadar indi.
Ancak, bu düşüş iç piyasada pompa satış fiyatlarında çok güçlü biçimde hissedilmedi. Benzin ve motorine belli oranlarda indirim yapıldı. Ardı gelmedi.
Peki neden? Aynı günlerde Türkiye’de dolar kuru yükseldi. Küresel piyasaların yansımasıyla akaryakıtta gündeme gelen indirimi, dolar kurundaki artış alıp götürdü.
ZAMMA DÖNDÜ
Küresel piyasalarda gerek Brent petrol, gerekse de ürün fiyatlarında yukarı doğru hareket başladı. Brent petrol, yeniden 60 dolar sınırına dayandı. Küresel piyasalarda benzinin tonu 555, motorinin 514 dolar düzeyinde işlem görüyor. Dolar kuru da 6 TL 9 kuruşa kadar çıktı.
Benzinde, 10-12 kuruş aralığında bir zam ihtiyacı ortaya çıktı. Zamlar, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bugün ve yarın da dolar kuru ve küresel piyasalardaki (ürün odaklı) gelişmeler takip edilecek. Buna göre formül işletilecek ve hesaplama yapılacak. Zam ihtiyacı devam ederse pompa satış fiyatları değişecek.
Motorinde durum ne? Motorinde de yukarı yönlü bir hareket var. Ancak, şimdilik bir zam beklenmiyor.
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