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Depoya kur darbesi

Ölümcül koronavirüs salgını sonrasında Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatlarındaki gerilemeninin benzin ve motorine indirim olarak yansımasının önünü kesen dolar kuru, artış trendini sürdürmesi nedeniyle akaryakıtta zammı tetikledi. Benzinde, 10-12 kuruş aralığında bir zam ihtiyacı ortaya çıktı. Zamlar, bir süredir pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bugün ve yarın da dolar kuru ve ürün odaklı olarak küresel piyasalardaki gelişmeler takip edilecek. Buna göre formül işletilecek ve hesaplama yapılacak. Zam ihtiyacı devam ederse (artabilir de düşebilir de) pompa satış fiyatları yenilenecek. İç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatlarını; Brent petrol, uluslar arası piyasalarda oluşan motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru belirliyor.

20.02.2020 - 09:09 | Güncelleme:
depo

Brent petrol, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrasında hızla düştü. Ocak ayı başında 70 doları gören Brent petrol, 53-54 dolar aralığına kadar geriledi.

Bu dönemde küresel piyasalarda benzin ve motorinin fiyatı da düştü. 15 Ocak’ta (tonu) benzin 609, motorin 585 dolardı. Benzin 541, motorin 502 dolara kadar indi.

Ancak, bu düşüş iç piyasada pompa satış fiyatlarında çok güçlü biçimde hissedilmedi. Benzin ve motorine belli oranlarda indirim yapıldı. Ardı gelmedi.

Peki neden? Aynı günlerde Türkiye’de dolar kuru yükseldi. Küresel piyasaların yansımasıyla akaryakıtta gündeme gelen indirimi, dolar kurundaki artış alıp götürdü.

ZAMMA DÖNDÜ

Küresel piyasalarda gerek Brent petrol, gerekse de ürün fiyatlarında yukarı doğru hareket başladı. Brent petrol, yeniden 60 dolar sınırına dayandı. Küresel piyasalarda benzinin tonu 555, motorinin 514 dolar düzeyinde işlem görüyor. Dolar kuru da 6 TL 9 kuruşa kadar çıktı.

Benzinde, 10-12 kuruş aralığında bir zam ihtiyacı ortaya çıktı. Zamlar, pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yapılıyor. Bugün ve yarın da dolar kuru ve küresel piyasalardaki (ürün odaklı) gelişmeler takip edilecek. Buna göre formül işletilecek ve hesaplama yapılacak. Zam ihtiyacı devam ederse pompa satış fiyatları değişecek.

Motorinde durum ne? Motorinde de yukarı yönlü bir hareket var. Ancak, şimdilik bir zam beklenmiyor.

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