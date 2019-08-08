Denizli depremiyle ilgili uzmanlardan ilk açıklama

Denizli'de ilk olarak saat 14.19'da merkez üssü Çardak ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çardak ilçesinin ardından 6 dakika sonra saat 14.25'te Denizli'nin Baklan ilçesinde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Peş peşe meydana gelen depremler maddi hasara yol açtı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem sırasında büyük panik yaşandı. Vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.

Uzmanlar, halkı risklere karşı uyarıyor. Hasar gören binalara kesinlikle girilmemesi, yetkililere haber verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy'a göre, bölgede bu şiddette bir depremin meydana gelmesi önümüzdeki saatlerde daha büyük bir depremin oluşacağı anlamına gelmiyor. Kuşadası açıklarında meydana gelen deprem ile Denizli Bozkurt'ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Bu tür depremler bizi hiçbir zaman şaşırtmadı. 6 büyüklüğündeki depremi bu bölgede meydana gelen ayrı bir deprem olarak değerlendiriyorum. Yaralanmalara yol açmış olabilir, yer kabuğunu bir miktar kırmış olabilir, başlı başına bir deprem. Bunun ardından 5.5'e kadar çıkan artçı sarsıntılar yaşanabilir. Her artçıda daha büyük deprem olacağını düşünmek yanlıştır. Evlerinde hasar olanlar tabi ki evlerine girmemeli, yetkililere haber vermelidir. Çok fazla paniklemek çok doğru değil" diye konuştu

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAZ"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Bu depremin ardından ‘Daha büyük bir deprem olur mu’ sorusunun akıllara geldiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, İzmir Türkiye'nin tehlikeli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alıyor. Ege bölgesi açılma rejimi dediğimiz teknik bir rejim var. Sık sık depremler üretiyor. Batıda 5,1- 4.8 yani orta büyüklüğündeki depremlerin normalde hasar yapmaması lazım. Bu depremin de binalarda hasar yapacağını zannetmiyorum. Batı ekonomik olarak, eğitim seviyesi olarak bu depremlere alışık ve depreme dayanıklı bina ve bilinç anlamında daha üst düzeyde. Ben binalarda çok fazla hasar beklemiyorum. Köy evlerinde hiçbir mühendislik görmemiş yapılarda muhtemelen küçük ve orta hasarlı olabilir diye düşünüyorum. Bunun da can kaybına yol açmaması gerekir bu büyüklükteki bir depremin orta büyüklükteki bir deprem insanın aklına bunun öncü bir deprem mi olduğunu getiriyor. Bu depremden sonra daha büyük bir deprem aynı bölgede olabilir mi sorusu akıllara geliyor. Ege’de daha önce olmuş büyük depremlere baktığımızda öncüsü yok. Orta büyüklükte deprem olduktan sonra daha büyük bir deprem olmuyor" dedi.

'TATİLLERİNİ YARIDA KESMESİNLER'

Depremden korkan vatandaşlara tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye eden Prof. Dr. Barış, şöyle konuştu

Buna bakarak ve binalardaki hasar durumuna bakarak eğer binada hasar yapısal problem yoksa ben şahsen orada olsaydım dönmezdim. Bu depremde Türkiye'nin bir deprem gerçeğinin göstergesi. Buna bakarak bu depremden korkarak tatillerini yarıda kesmemelerini tavsiye ederim. Ama Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu için konuştuğumuz konu yine depremler. Oradaki vatandaşların nereye giderlerse gitsinler yaz tatili veya aile ziyaretine deprem sırasında doğru davranış şekillerini öğrenmeleri lazım. Depremden önce almaları gereken ve deprem sırasında almaları gereken önlemleri öğrenmeleri lazım. O zaman depremden korkmaya gerek yok. Çünkü yapı stoku o bölgeler için o kadar kötü değil. Deprem olduğunda başımızı koruyacak vücudumuzu koruyacak çök-kapan-tutun hareketiyle vücut küçültüp, savrulacak düşecek eşyalardan korunmamız lazım. Mobilyaların sabitlenmiş olması lazım. Binalardan hızlıca kaçmamamız lazım. Asansöre binmemek, balkonlardan atlamamak, merdivenlere gitmemek lazım. Bunun gibi basit davranışlarını yaparlarsa yaşamlarını normal şekilde sürdürürler. Bu depremin arkasından muhtemelen bundan daha küçük 1 ay 1,5 ay artçı depremler olacak bunlar için de endişe etmemek gerekir.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de 6 büyüklüğündeki bir depremin ülkemiz koşullarında hasar yaratan bir deprem olacağını ifade ederek, "Çatlakların bazıları gözle görünmeyebilir. Artçılar bu hasarları daha da büyütebilir. Bu nedenle uzman gözüyle bu binalar değerlendirilmelidir. Bu inceleme yapılana kadar vatandaşlar evlerine girmemelidir. Genellikle bir kural vardır ana şokun bir altına kadar bir deprem olabilir. Burada 5'e kadar ulaşabilir. Bazen bir kaç saat sonra bazen de aylar sonra meydana gelebilir. Bunlara hazır olmak gerekir" diye konuştu.