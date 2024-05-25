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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de müteahhit katili saklandığı evde yakalandı

        Denizli'de müteahhit katili saklandığı evde yakalandı

        Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer'in katili Halil Karabağ saklandığı evde yakalandı. Müebbet hapis cezası alan Karabağ cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:46
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        Müteahhit katili saklandığı evde yakalandı
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        Denizli'de müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi olayına ilişkin yargılama sürecinde hakkında müebbet hapis cezası verilen sanık Halil Karabağ, saklandığı evde yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), müteahhit Mehmet Yamer'in öldürülmesi davasında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari sanık Halil Karabağ'ın (68) Merkezefendi ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip yürüttü.

        Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından JASAT ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve operasyon düzenleyerek firari sanığı yakaladı.

        Geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen Karabağ, cezaevine teslim edildi.

        OLAY

        Denizli'de 9 Kasım 2018'de müteahhit Mehmet Yamer'in iş yerinin önünde öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan yargılama sonucu Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, Kutluğhan Karabağ'a müebbet, Mert Danacı'ya 15 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e 5'er yıl hapis cezası vermişti.

        Hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı bozulan Halil Karabağ'ın ise "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verilmiş, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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