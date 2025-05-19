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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti heyeti partileri ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        DEM Parti heyeti partileri ziyaret edecek

        DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:54
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        DEM Parti heyeti partileri ziyaret edecek
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        DEM Parti, siyasi partilerle tekrar görüşme turuna çıkıyor. Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu.

        Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

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