DEM Parti, siyasi partilerle tekrar görüşme turuna çıkıyor. Heyet, DEVA Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, DEM Parti heyeti siyasi partileri ziyaret edecek.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçtiğit ile Grup Başkanvekili Sezai Temelli heyette yer alan isimler oldu.

Buna göre DEM Parti heyeti bugün DEVA Partisi ve Saadet Partisi'ni, yarın da CHP ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek.