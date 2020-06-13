İHA

Gaziantep’in Nizip ilçesi Yağmuralan köyünde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki Hüseyin K. ile kardeşi 13 yaşındaki Berat K. av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. İki kardeş oyun oynarken bir anda tüfek ateş aldı ve saçmalar 13 yaşındaki Berat’ın başına isabet etti.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre yaralanan Berat K. hemen Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Berat K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.