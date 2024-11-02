Terör örgütü DEAŞ mensubu 24 kişi tutuklandı!
DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş: 02.11.2024 - 08:16 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:31
Emniyet güçlerince geçtiğimiz günlerde, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alınmıştı.
24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre ifadeleri alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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