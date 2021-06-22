Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

KANDİLLİ 5.5 OLARAK DUYURDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı Twitter'dan Datça açıklarında meydana gelen depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.