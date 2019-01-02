Danimarka'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin öldüğü bildiriliyor. Branda taşıyan nakliye treniyle yolcu treni çapıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, en az 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, Sjælland ve Fyn adalarını bağlayan, dünyanın en pahalı köprülerinden olan Great Belt Köprüsü'nde yaşandığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis gitti.

Ayrıntılar geliyor...