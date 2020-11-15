Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'ye gitti. Erdoğan ve Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret edecek ve KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak.
Kıbrıs Türk Federe Meclisinde alınan kararla 15 Kasım 1983 tarihi, Kıbrıs Türk halkının siyasi yaşamının önemli bir dönüm noktası ve mücadelelerini devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği bir gün oldu. Meclis, aynı gün düzenlediği olağanüstü oturumda KKTC'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı. KKTC'nin kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ilan edilmiş oldu.
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı ve dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, cumhuriyetin ilan edildiği Meclis birleşiminin tamamlanmasından sonra Federe Meclis önünde toplanan halka ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mücadelenin bitmediğini belirterek "Ne mutlu KKTC'nin Türk çocuklarına." ifadelerini kullandı.
ERSİN TATAR DÖNEMİ
KKTC'de 18 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ersin Tatar, oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesiyle Kıbrıs müzakerelerinde bir paradigma değişikliği yaşanması bekleniyor.
Kıbrıs'ta federasyon modelinin bir umut olmaktan çıktığını savunan Tatar, egemen eşitlik temelinde kurulacak, yan yana yaşayan iki devlet modelinin görüşülmesini destekliyor.
Türkiye de Crans Montana'da federasyon tezinin çöktüğünü ve başka bir seçeneğin konuşulması gerektiğini savunuyor.
Yakın zamanda BM öncülüğünde, Kıbrıs'taki taraflar ve garantörlerin masada yer aldığı "5+1" formatında gayriresmi bir toplantının yapılması ve müzakerelerde neyin konuşulacağıyla ilgili durumun netleşmesi bekleniyor.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN PİKNİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Kapalı Maraş'ta bugün bir piknik yapması bekleniyor.
Önce Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katılacak liderler, daha sonra resmi geçit törenini takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve MHP lideri Bahçeli daha sonra Kapalı Maraş'a geçecek. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışına katılacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar başbaşa görüşme yaptıktan sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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