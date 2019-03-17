Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Denizi, dağı, bahçesi, bağı, Kordon'u, Körfezi'yle ne güzelsin İzmir. Asırlardır yolunu kaybeden yol, ailesini kaybeden kardeş olan İzmir, Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Varna'nın acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendine toplayan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerinin, ticaret yollarının, kültürün beşiği olan İzmir. Türkiye'nin siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının sembolü İzmir.

Bugün son 1 yılda 4'üncü defa İzmirli kardeşlerimle hasret gidiyorum. Yine de İzmir'e doyamadık. İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurlarınızda olduk. Bizimkisi bir Cumhur İttifakı'dır. İlk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz.

Biz Cumhur İttifakı'nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda kurduk. Bizim bu birlikteliğimiz mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak devam ediyoruz.

İzmir Gazi Mustafa Kemal'in, Menderes'in, Özal'ın gözde şehriydi. Biz de hasbi bir muhabbetle seviyoruz. Hasan Tahsin'in hemşehrilerine selam olsun. Birileri çıkmış, terör örgütünün desteğiyle kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, korkular üzerinden istismar ettiler. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez.

"YILLARDIR ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETTİLER"

AK Parti 17 yıldır iktidarda, bunların dile getirdiği korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyinimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerin bunlara en güzel cevabı veriyorlar. Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, bunların Atatürk'ün vasiyetine tırnak kadar faydası oldu mu?

Şimdi İzmir'e bir aday gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Yalansa yalan, iftiraysa iftira her yönüyle örtüşüyor. Adaylık icazetini de Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek gibi bir derdi de, kalitesi de yok.

"EY SEZAİ KÜRDİSTAN'DA YAŞAMAK İSTİYORSAN..."

Aynı durum diğer şehirlerde de yaşanıyor. Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi. 'HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecek' diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt miletimi istismar eden birisidir. Ey Sezai sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git. Bu adamın alacağı cevap nedir, bunlara CHP'ye ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız.

İzmir'de aynı oyun oynanıyor. CHP'nin belediye meclis üyelerinden bölücü örgütten çok isim var. Seçime girmiyor, çünkü CHP'nin listesinden bunlar seçime girdiler. Geçmişte İzmir'deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren parti 31 Mart'ta niye listelerde görülmüyor. Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Adı iyi kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Çünkü onlar da CHP ve bölücü örgütün desteklediği parti için çalışıyor. İzmir'de ve diğer pek çok yerde kimin kimi desteklediği ittifaktan ülkeye hayır gelir mi? 31 Mart CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.

İZMİR'E YATIRIMLAR

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek otoyol projemizi bu yıl bitiriyoruz. 31 Mart'ta bu ittifaka gereken dersi vermemiz gerekmez mi? Hele hele İstanbul-İzmir otoyolu her şeye değer. Bugün 65 kilometrelik kesmi resmen hizmete açıyoruz. Bu İzban'ın yüzde 50'sini biz yaptık. Baktık yarıda kalacak biz yaptık. Nihat Zeybekci kardeşimiz İzmir'in trafiğini çile olmaktan çıkaracak projeleri hazırladı. İzmir'e 14 baraj daha inşa ediyoruz.

"BU İFADEYİ NASIL KULLANIRSIN?"

Bay Kemal'in söylediklerine bakın 'İslam'dan kaynaklanan terör' diyor. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu ifadeyi nasıl kullanırsın? CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz buna haddini bildirmeyecek misiniz? Niye Hıristiyan dünyasından demiyorsun da Müslüman dünyasından diyorsun. Aynı Hıristiyan'ın ağzıyla konuşuyorsun. Benim milletim, Allah'ın izniyle Kandil'dekilere de, HDP'ye de, Bay Kemal'e de dersini en güzel şekilde verecektir.

AP'NİN KARARI

Ey Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakereleri durduralım. Hadi, ne güzel. Ama AB böyle bir karar alırsa ne kadar hayırlı olur. Biz de bunu bekliyoruz. Biz hazırız. Ama alamazlar. Bu konuda tüm sözler ve gözler 31 Mart'a saklı. 31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye'nin 17 yıllık birikimlerini koruyacak bir neticeyle çıkmamız gerekiyor."

BAHÇELİ: İZMİR 12 EYLÜL MİRASÇILARINA SIRTINI DÖNMELİ

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Hiçbir dönemde tehlikeden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti vardır, diğer tarafta zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.

"HİÇ KİMSE İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN"



Cumhur İttifakı İzmir'in sinesinden çıkıp düşmanlara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in ruhudur. Cumhur İttifakı Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın büyük ferasetidir. Cumhur İttifakı 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nın iradesidir. Cumhur İttifakı çarpan yürek, devleşen bayraktır.

Gündoğdu Meydanı'ndaki muazzam heyecan sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin, kimse arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli.

"EY HAÇLILAR GELİN KANINIZDA BOĞALIM"



Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu? Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.

"BUGÜN KARŞIMIZA ÇIKANLAR..."

Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyerek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi Cumhur İttifakı olarak benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Kökü dışarıda, ucu içeridedir. Bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin yolu tarihten ders çıkarmak, tedbir almaktır. Türk tarihi tekerrür eden bir vakalar zinciridir. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenler, İzmir'de denize dökülenlerdir. Buna izin vermeyiz.

Zillete düşenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir."