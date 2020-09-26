Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Teknofest 2020" etkinliğinde konuşuyor. Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknofest'te Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden Teknofest'e ev sahipliği yapma teklifi geldi. Teknofest'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı. Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi, bu heyecanın her kesimi sardığının ispatıdır.
- Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan bu tablo bize özgün fikirler geliştiren, üreten, azmeden herkesin gereken mecrayı bulabileceği gösteriyor. Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk.
- İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen Teknofest ekibi şimdi özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.
- Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, blokzincir gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur.
- Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır. Geleceğin ürünlerinin Türk Malı damgası ile üretileceğine inanıyorum.
- Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine kullanılan bir cümle değildir. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugün İHA teknolojilerini kendimizin yapma çabalarının önemini bilemez. İnsan olarak kendimizi tanımadan dünyanın da, evrenin de, bilginin de sırrına erişemeyiz.
- Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin, çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin. Şairin dediği gibi: Hep denedin, hep yenildin. Olsun yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.
Sürecek...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!