Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest'te konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen "Teknofest 2020" etkinliğinde konuşuyor. Bu yıl 3. kez düzenlenen Teknofest'te Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden Teknofest'e ev sahipliği yapma teklifi geldi. Teknofest'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı. Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi, bu heyecanın her kesimi sardığının ispatıdır.

- Gençlerimize duyulan güvenin ifadesi olan bu tablo bize özgün fikirler geliştiren, üreten, azmeden herkesin gereken mecrayı bulabileceği gösteriyor. Üretmek isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk.

- İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen Teknofest ekibi şimdi özgün sistemler gelişiyor. İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.

- Yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, blokzincir gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her alanında benzer başarılar kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur.

- Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır. Geleceğin ürünlerinin Türk Malı damgası ile üretileceğine inanıyorum.

- Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine kullanılan bir cümle değildir. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugün İHA teknolojilerini kendimizin yapma çabalarının önemini bilemez. İnsan olarak kendimizi tanımadan dünyanın da, evrenin de, bilginin de sırrına erişemeyiz.

- Bu dünyada herkese yer var, yeter ki hayal edin, çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin. Şairin dediği gibi: Hep denedin, hep yenildin. Olsun yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.

Sürecek...