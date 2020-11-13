Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'dan ekonomi ve hukuk mesajları

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Tekirdağ, 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştı ama yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde gayretimizi artırarak yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak, bu hedefleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Bizden sonraki nesillere 2053 vizyonu bırakacağız.

Kongremizden sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz, gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız ağabeyimizdi. Hayrabolulu olarak ağabeyimizin ismi yakışır dedik. Bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. Bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girecek.

TEŞKİLATLARA UYARI

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını bu fotoğraf anlatıyor. Bir tarafta kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve ötesinde düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var, diğer yandan okullarıyla, şehir hastaneleriyle, enerji projeleriyle bir Türkiye var. Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti son 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi önümüzdeki dönemde milletimizin umudu olmayı sürdürecektir.

En az 1 asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokuldu. AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur, istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine milletimizle yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarları, milletin beklentilerini karşıladığımız sürece bu kredi devam eder. Milletten yüz çevirdiğimiz ve vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün bu partinin misyonu bitmiş demektir.

AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse, Türkiye'nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Milletle kopuk yöneticiler asla olamaz. Teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Son zamanlarda çok sevdiğimiz, sempatik, cevval Burhan Kuzu hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi; milletin değerlerine husumet besleyen sadece lafla, iftira ile siyaset yapan müflis anlayıştır. En büyük temsilcisi de CHP'dir. İkincisi de; rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan bugün de bizim temsilcisi olduğumuz siyaset anlayışıdır.

TEKİRDAĞ'A YAPILAN YATIRIMLAR

Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanesi ihalesi de devam ediyor. Bölünmüş yol uzunluğunu 87 km'den 357 km'ye çıkarttık. İstanbul'u Çanakkale'ye bağlayan Savaştepe Otoyolu projesi etap etap sürüyor. Tekirdağ il sınırları içinden geçen 198 km'lik demiryolu hattını kapsayan mevcut hattı yeniledik. Tekirdağ-Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getirdik. Bir özel sektör firmamız buraya yükleme-boşaltma merkezi kazandırdı. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası Halkalı-Kapıkule hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. 76 km'lik Halklı-Çerkezköy hattıyla ilgili hazırlıklar sürüyor. Çerkezköy Lojistik Merkezi projesinin etüt çalışmaları tamamlandı. Diğer hazırlıklarla ilgili süreç sürüyor. İçme suyu ve sulama hizmetleri için 3 baraj, 4 gölet inşa ettik. İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar memba suyu kalitesine ulaştırdık. Ergene-1, Ergene-2 ve Çorlu-1 arıtma tesislerini tamamladık. Tekirdağlı çiftçilerimize 3,5 katrilyon lira destek verdik. Son 18 yılda şehrimize 9 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 tekno-park yaptık. Hayrabolu'ya da doğalgaz arzını sağladık.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Dünyada ve bölgemizde yaşananlarla küresel düzen, çok daha büyük sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda AK Parti olarak biz büyüttük, ileriye taşıdık. Karşımıza çıkan sorunları aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreçte yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. İlgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Amacımız, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmak da temel önceliklerimizdendir. Piyasalarda olumlu hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclis'imizde bunlara öncelik için gayret göstereceğiz. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum.

Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle aşmışsak, bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır."