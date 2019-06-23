23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 12.20'de Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da eşlik etti.
Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehir belediye başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbulumuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki İstanbulumuzun geleceğine tecrübe ve dinamizmiyle, Ankara, İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir. Hayırlı olsun" dedi.
"SONUÇLARI İSTANBUL'DA TAKİP EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşıma için tabi buradan geriye götürme noktasında bir çalışma yapıldı. İstanbul'da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim" şeklinde konuştu.
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