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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İnşa edilecek külliye, üniversitemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır. Konumu ve mimarisiyle tarihimize, medeniyetimize yakışır bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçecek olanlara teşekkür ediyorum.

Biz ülkeyi yönetenler olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik, sıra rektörlerimizde, dekanlarımızda, hocalarımızdadır. Dünya çapıda bir yükseköğretim kurumu haline getirmek hocalarımızın çabalarına, öğrencilerimizin gayretine bağlıdır. Köklü bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız var.

Üniversitelerimizdeki her bir hocamız kendi hocasını geçecek başarılar ortaya koyacak ki hedeflerimize ulaşabilelim. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gurur olmalıdır. Bu konuda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizin bilinmesini istiyorum. Üniversitelerimizdeki tüm hocalarımıza inanıyorum, güveniyorum.

Dünyadaki rekabet, medeniyet mücadelesinde öne geçme mücadelesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya Yunan, Roma, İslam ve Türk medeniyetleriyle zenginleşerek bugünlere gelmiştir. Biz kendi inancımıza uygun olan iyi olan, estetik olan, hayırlı olan her değeri bünyesine katmaktan imtina etmeyen bir milletiz. Medeniyet bizim mücadelemizin de merkezinde yer alıyor.

Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışması yapılmış, birbirilerinin karşıtı gibi gösterildiklerine şahit oluyoruz. Ülkemizde Batılılaşmak, batıya dahil olabilmek için dinimizi değiştirme tartışmalarının olduğu dönemler olmuştur. Milletimizin kadim değerleri en büyük engel olarak görülmüştür. Bu coğrafya inancı hassasiyetine dokunulmaması şartıyla her kültürü kucaklama gayretindedir.

Başımıza gelenlerin nedeni medeniyet ufkunu yitirmiş, batı karşısında ezik, kendi kültürüne karşı nobran bir zihniyetin üzerimize karabasan olarak çökmüş olmasıdır. 6'ncı Din Şurası'nda bunun dini boyutu üzerinde durduk. Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımıza yerleştirdiğimiz gün kaybetmeye başladık.

Üniversitelerimizden beklentimiz medeniyet davamızı önyargıdan arınmış olarak güçlendirmeyi, yüceltmeyi bekliyoruz. Kopyacı, tekrarcı değil, bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz. Marmara Üniversitesinin fiziki mekan olarak bu mekan gerçekten ismiyle müsemma Marmara Denizi'ne nazır, kendi mimari üslubumuzla inşa edilecek olan bu eser dünyanın müstesna eserlerinden olacak.

Türkiye son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından çok farklı bir kulvara girmiştir. Milletimiz bu değişimi kendi hayatında da görüyor. Yabancılar da bu değişimin nereden nereye taşıdığını ifade ediyor. İçeriden birileri sürekli kriz tellallığı yapsa da hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Artık tehdit kriterlerimiz de değişti. Nice mesele artık rutin gündemin ötesine geçemiyor. Engellere takılıp kalmak yerine onları bertaraf etme anlayışını yerleştirdik. Kazandığımız başarı bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığını perçinleştiriyor.

ARNAVUTLUK'A 500 KONUT

Biz Türkiye'yi 230 milyar dolar milli gelirden, 36 milyar dolar ihracattan adeta tel tel dökülen bir yerden almıştık. Bugün bölgesinde ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik. Dünyada parmakla gösterilen bir Türkiye'ye ulaştık. Arnavutluk'ta deprem sonrası '500 konut yapabilir miyiz' diye sordum. İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konutu orada inşa edecek.

MACRON'A SERT YANIT

Başarı çıtasını yükseltmenin mücadele cephesini genişlettiğinin de farkındayız. Türkiye ile ilgili hazım sorunları yaşayanları görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Londra'da liderler zirvesini yapacağız. Birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Kimi ülkeler Türkiye'nin hakkını, egemenliğini korumasına tahammül edemiyor. Hele hele Fransa Cumhurbaşkanı bu hastalıklı anlayışın örneklerindedir. 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' diyor. Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir. Bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen NATO'ya karşı yerine getirmen gereken vecibelerini yerine getir. Türkiye'ye NATO'dan çıkarmak çıkarmamak senin haddine mi? Biz Libya'nın resmi yönetimi ile imzaları attık. Şu anda artık Türkiye Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine girebilecek noktaya geldi. Ne diyeceksin? Kimse sana bakmıyor. Acemiliğin var bunları gider. Biz Suriye'den ülkemize yönelik tehditleri ve cevapları Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım. Çok tecrübesiz. Terörle mücadele ne bilmiyor, o yüzden Sarı Yelekliler istila etti. Çözemezsin.