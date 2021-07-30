Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın ve koronavirüs tedbirleri açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Orman Yangınları: Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir suikast var mı yok mu üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın, istihbarat örgütlerimizin çalışmaları var. Bundan sonra açıklamak durumunda olacağız. Boş verip geçilecek iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda başlayan yangın. Ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz, dayanışma içinde adım atacağımız bir konuysa, herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Ama burada bile siyaset, spekülasyonlar, yaklaşım tarzları üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak, bakan arkadaşlarımın ilgili olanlarını bölgeye göndermiş durumdayım. Bütün imkânlarımızı seferber etmek suretiyle, dünyada sayılı itfaiye örgütüne biz sahibiz. THK'nın uçakları varmış, neyi biliyorsun da söylüyorsun. THK'nın elinde rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Biz ise burada 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında şu anda biz bugün itibariyle uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek. İHA'larla bölgenin durumunu inceliyoruz. 1080 arazöz çalışmada. Bunlar bunları bilerek konuşmuyor ki. Sanki biz sadece seyrediyoruz. 280 su tankeri çalışıyor, 2 bin 270 ilk müdahale aracı çalışıyor. İş makinelerinde 660 dozer ve iş makinesi, 1 yangın tankı aktif. 10 bin 550 yangın işçisi aktif olarak görevde. 4 bin 110 teknik eleman çalışıyor. 6 bin 440 orman muhafaza memuru çalışıyor.

28-30 Temmuz yangının süreci, 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 57'si kontrol altına alındı, 14 yangının kontrol altına alma çalışması sürüyor. Olumlu istikamette gelişme söz konusu.

Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı atmışsak, evi yananlar, hayvanları telef olanlarla bütün hasar tespit çalışmaları yapılarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

Koronavirüs tedbirleri: Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik sesler de çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde de bu oldu. İlk kabine toplantımızda bunları ele alacağız. Aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Çin'den, Biontech en sağlıklı şekilde sürdürürüz bunu düşünüyoruz. Bütün solunum makinelerine varıncaya kadar bunu üreten ülke haline geldik. Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz, bu şekilde devam mı; halkımızın bayramdaki yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleştirmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

ABD'nin Dedeağaç'taki yapılanması: 2014'ten bu yana yapılan bir durum, anormal bir durum söz konusu değil. Bizler de bunu yakından takip ediyoruz. Yunanistan-ABD ilişkilerini biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz.