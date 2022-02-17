Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelli Memurlar Atama Programında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle hayata geçirdiğimiz ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz.

-Engelli sporcular bayrağımızı gururla dalgalandırırken bizleri de sevince boğuyor. Azimle, coşkuyla aşkla hayata sarılan engellilerimizi görünce yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. 2023 engelsiz vizyon belgesiyle tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz.

-Geçtiğimiz yıl itibarıyla evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşımızın sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Biz her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi Allah için seviyor onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Bin yıllık vatanımız olan Anadolu'da pek çok dönüm noktası yaşadık.

-Bugün yaptığımız atamayla kamudaki engelli vatandaş sayımız 66 bine ulaşacak.

'YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK'

-Milletçe çok mücadele ettik, çalıştık, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık derler ya yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bizde uğraştık, didindik, çabaladık kuyruğuna geldik.Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazlayla büyüme yoluyla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizin kimsenin şüphesi olmasın.

'FAİZ TARTIŞMASI GÜNDEMDEN DÜŞTÜ'

-Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedef ve vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz prangasını da, döviz kuru prangasını da, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü, artık döviz kuru da istikrara kavuştu, şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme hedefi var.

-Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız gelirsiz bırakmamak, yani istihdamı güçlendirmek. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda biz salgın döneminde 3 milyon artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk defa 30 milyonun üzerine çıkardık. Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam ediliyor demektir.

'KARAMSARLIK AŞILAMAYA ÇALIŞANLARA BAKMAYIN'

-Sanayi üretim ve lojistik tarafında işler iyi gidiyor. İnşallah baharla birlikte turizm ve inşaat sezonun açılmasıyla istihdam oranı hızla artmaya devam edecek. Sürekli felaket senaryoları yazarak milletimizin moralini bozmaya umudunu zayıflatmaya karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın bakmayın.