Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "buhran" yanıtı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarına video konferans yöntemi ile hitap etti. Normalleşme takviminin işlediğini kaydeden Erdoğan, "Veriler olumlu yönde seyrederken bu adımlara yenilerini ekleyeceğiz" dedi.

"VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEDİK"

Diğer alanlarda gelişmelere göre kararın bayram sonrası verileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Sağlık konusunda Türkiye, dünyanın en iyilerinden biri olarak takdir toplamıştır. Genel sağlık sigortamız sayesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan üzüntü verici görüntüler, Türkiye'nin hiçbir yerinde yaşanmadı.

"YENİ KURALLARLA GÜNLÜK HAYAT"

Alınan tedbirlerin yol açtığı ekonomik, sosyal ve insani sıkıntıların giderilmesi konusunda da başarılı bir yönetim gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada her bakımdan gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Ülkemizde ve dünyada bir müddet daha günlük hayat maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizlik olarak özetleyebileceğimiz yeni kurallara göre işlemek durumundadır."

"İHMALLE SALGIN YENİDEN BAŞLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle bir durumun ne derece sosyal ve ekonomik sorunlara neden olabileceğini son iki ay göstermiştir" ifadelerini kullanarak il başkanlarının maske, mesafe, temizlik konusunda uygulamaların tavizsiz bir şekilde sürdürülmesinin kontrolünü istedi.

"CAMİ HOPARLÖRÜNE SIZAN ALÇAKLAR"

İzmir'de cami hoparlörlerine sızılıp müzik yayını yapılmasına tepki gösteren Erdoğan, "CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk ve fitne peşinde koşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor. 15 Temmuz gecesi de imamları darp eden zihniyet aklınca rövanş alıyor. Bunların hayalinde ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır bunu biliyoruz. Bu milletin son ferdi, son damla kanıyla toprağı ıslatmadan hayallerine kavuşamayacaklar" diye konuştu.

"BİR KEZ DAHA HÜSRANA UĞRADILAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "buhrandan çıkış çağrısı" olarak sıraladığı önerilere yanıt veren Erdoğan, "Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir" sözleriyle geçmiş CHP iktidarındaki uygulamaları hatırlatarak önerileri acı bir gülümsemeyle karşıladıklarını söyledi. Erdoğan, şunları söyledi: "Salgın döneminde dünya çapında 5 milyar insan evde kalırken 2.7 milyar insan çalışmaya ara vermiştir. Salgın başladığında ülkemizde belli bir kesimin özellikle CHP kanadının garip bir heyecana kapıldığını seyretmişsinizdir. Hesaplarına göre fabrikalar kapanacak, toprak işlemeyecek, istihdam çökecek, millet isyan edecek, hükümet yıkılacak, meydan da kendilerine kalacak... Felaketten kendilerine iktidar çıkarma hevesi bir kez daha benliklerini kaplamıştı. Yine hüsrana uğradılar. Bu salgını en az hasarla geride bırakıyoruz. Faydalı olan ne teklif varsa hepsine açığız ama CHP Genel Başkanı'nın teklifleri, salgına şifa olacak bir şey içermiyor. Ülkeyi geri götürme dışında hiçbir teklife rastlamadık."

"ONAY OLMADAN ADIM ATAMAZDIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde bakan, bürokrat olarak görev verdiğimiz kimi isimlerin de şimdi bunlarla aynı teraneleri mırıldanıyor olmasını, üzüntüyle takip ediyorum. Siyasetin temelinde millete karşı dürüst olma vardır. Düşünün bakanım durumunda olanlar veyahut da daha farklı görevler verdiğim kişiler, şimdi farklı bir şekilde saldırı içindeler" ifadelerini kullanarak isim vermeden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yanıt verdi: "Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin? Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun? Böyle kalkıp Youtube'larda topladığınız adamlarla netice almanız mümkün değil."

"PARTİ KURAN ZAT BUNU İYİ BİLİR"

"CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İktidara geldiğimizde IMF'ye 23.5 milyar dolar borç vardı. Bunu 2013 Mayıs'a kadar ödedik ve o defteri kapattık. IMF Başkanı'na 'Siz bize siyasi noktada rol biçemezsiniz' dedim. Bunu şu an bir parti kurmuş zat da bilir. Bu görüşmeyi Davos'ta yaptık. 'Siz sadece gelirsiniz borç-alacak ilişkilerimizi incelersiniz, bize siyasi rol biçemezsiniz' dedim. Eğer dürüstse, ahlâklıysa bunu kendisinin de itiraf etmesi gerekir. Ama onlar IMF'ye böyle bir ifade kullanamazlar. Böyle bir duruş sergileyemezler. Şu anda bile biz IMF ile irtibatlarımızı sürdürmemiz gerekiyor, borç almamız gerek diyorlar. IMF'nin bizden 5 milyar dolar istediğini kendisi çok iyi bilir. Biz güçlü olmasaydık onlar bizden bu borcu istemezdi. Ben kendisine 'Verin, bizden bugün borç alan yarın bizden talimat alır' dedim. Yalan konuşmazlarsa bunu itiraf ederler. Ama edemezler."

27 MAYIS'TA AÇILIŞI YAPILACAK

27 Mayıs'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapacaklarını kaydeden Erdoğan, "Bu açılış, CHP zihniyetinin farklı bir görünümünü ortaya koyması bakımından çok ama çok önemli olacak. CHP zihniyetinin arkasında durduğu o zamanın yargısı nasıl oluyor da devrin Başbakanı'nı ve arkadaşlarını idam etmesi bakımından çok önemli. Şimdi ise orayı çok farklı bir konuma taşıdık. İnşallah 27'sinde hem açılışını yapacağız böylece adını da Yassıada olarak değil 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak anacağız" diye konuştu.