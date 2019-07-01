Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.

Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz" dedi.

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