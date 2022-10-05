Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Samimiysen gel anayasa değişikliği yapalım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik ve Yerel Yönetimler” Temalı “Tam Bana Göre Festival” programında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlediği gençlik festivaline hoşgeldiniz. Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalin ikincisinde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Başkent Millet Bahçemiz 5 gün boyunca yaklaşık 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin kendileriyle ilgili çalışmalarını öğrenme fırsatı bulacak. 100 bin nüfusun üzerindeki belediyelerimizin stant ve etkinliklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

Geçen seneki festivalimiz gerçekten verimli geçti. Gençlerimiz başta olmak üzere herkesten olumlu tepkiler aldık. Belediyelerimiz aracılığımızla sunduğumuz hizmetleri artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler geliştirdik. Gençlik Kollarımız ilk kez oy kullanacak 6 milyon gencimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize ulaşma hedefiyle çalışıyor.

Siyaset kurumuyla, sivil toplumuyla, resmi kuruluşlarıyla size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. Yine sizlerin fikirlerini alarak gerçekleştiriyoruz. Bu yılki festivalin her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum.

Sevgili gençler, sizler ailelerinizin değil, ülkemizin de geleceğisiniz. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarısınız. Siyasete gençlik kollarında başlamış büyüğünüzüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima başüstünde tuttum.

"SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİRDİK"

Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'a hizmet ettik. Bizi uğurlayan kalabalık içinde yine en ön safta gençlerimiz vardı. 2001 yılında AK Parti'yi yine gençlerimizle kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde Meclis grubunda, partimizde gençlerimize güvendik. Yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Seçilme yaşını 18'e indirerek sizlere güvenimizi gösterdik.

İş dünyasında genç girişimcilerin varlığı ve ağırlığı artıyor. Gençlerimiz sadece akademide, siyasette, ticaret değil; savunma sanayinde, ileri teknolojide öncü rol oynuyor. Birileri gençlerimizi harflere hapsetme girişimlerine rağmen Teknofest kuşağı geliyor. Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle inşa edeceğiz.

"GEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPALIM"

Seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar. Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Samimiysen, dürüstsen yasa değişikliğine ihtiyacımız yok, gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar.

Gençlere karamsarlık aşılamaya çalışan kifayetsiz muhterislere rağmen biz size inanıyoruz. Başkaları gibi sadece lafta bırakmıyor; icraatlarımızla, reformlarla, hukuki düzenlemelerle açıkça ortaya koyuyoruz.

"KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI"

Biz gençlik yıllarımızı ülkemizin istikrarsızlıkla, terörle, ekonomik krizlerle boğuştuğu zor bir dönemden geçtik. Sokak kavgalarından darbelere pek çok sıkıntı yaşadık. Bu karanlık günler hamd olsun geride kaldı.

Sizler AK Parti Türkiye'sinde doğdunuz, okudunuz, büyüdünüz. Anneleriniz-babalarınızın maruz kaldığı faşizmle karşılaşmadınız. İkna odalarının kurulduğu o meşhum günleri yaşamadınız. 2002'de göreve geldiğimiz günden beri sizleri her bakımdan müreffeh, güçlü ve özgür bir Türkiye'de yaşatmak oldu. Elbette bedel ödedik.

Hiç kimsenin bu ülkeyi eski, kötü günlerine döndürmesine müsaade etmedik. Hak ve özgürlükler konusunda attığımız her adımı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi'nde nöbet tutan muhalefete rağmen ülkemizi ayıplarından kurtardık."