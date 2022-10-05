CHP'den başörtüsü açıklaması! Kılıçdaroğlu: Sen destekle

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifine, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü mesajını değerlendirdi.

CHP, dün başörtüsü için 3 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'teki grup toplantısında başörtüsü düzenlemesinin Anayasa değişikliğiyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Eğer dürüstsen, samimiysen temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiyse, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeyse bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: SEN DESTEKLE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa değişikliği teklifine, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü teklifi hakkında, "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" dedi.