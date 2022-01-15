Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni, Gökbel Barajı, 4398 Kişilik Öğrenci Yurdu, ADÜ Hastane Ek Hizmet Binası ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Aydın Söke'de faaliyete geçen, 550 milyon dolarlık yatırımı olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edecek. Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

- 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis 200 milyon dolar da ihracat gerçekleştirecektir. Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecektir.

. Çevreci üretim anlayışıyla üretim yapacak fabrika yeşil dönüşüme de önemli katkılar sunacaktır. Atık kağıttan üretim yapılacaktır. Fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok önemli katkılar sağlayacağını görüyoruz.