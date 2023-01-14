Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Arifiye tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Karşımda muhteşem bir katılım görüyorum. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'mızda görmek mümkündür. Muğla'nın her karış toprağında izimiz var, emeğimiz var. Muğla'mızda tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle bu emeklerimizi üretime, kazanca dönüştürme konusunda çok başarılı.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin tüm eksiklerini gidermiş, Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını tamamlamış olarak karşınızdayız. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi düzeninde ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. Bundan 12 yıl önce 2023 hedeflerini ilk açıkladığımızda birileri kendi akıllarınca bizi küçümsemiş, alaya almışlardı. 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek için başlattığımız her programı, her yatırımı 'yapamazsınız' diye engellemeye çalıştılar. Bu onlar için hezeyandı. Biz bunlara yüz vermedik, kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizdir, milletimizin özlemleri, talepleri, ihtiyaçlarıdır. Her seçimde bize en güçlü şekilde destek veren milletimizi eşi benzeri görülmemiş eser ve hizmetlere kavuşturmakla kalmamış; terörizm, ekonomik tetikçilerin de hakkından geldik. Kendi milletinden umudunu kesenlerin ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemek için sergiledikleri kepazeliklere rağmen Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına coşkuyla, gururla girdiğimiz bir döneme ulaştık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ Müstemleke zihniyetlilerin kepazelikleri bitip tükenmiyor. TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemedikleri gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı, Fırtına Obüsleri'nin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, aklında böyle bir şey var mı? Altay tanklarının teslimini yaptık. Ordumuz bunlarla çok daha güçlü. Bay Kemal sen teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. O teröristler oradan kolay kolay çıkamaz. Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Demirtaş değil miydi? Çıkmış bu, onları çıkaracağım diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet kan emicilere, bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum. Kahraman ordumuzu ve komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi. Her gün sınırlarımızı taciz eden Yunanistan'a, PKK'ya, FETÖ'ye Türkiye ve Türk devleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Anayasamıza göre bu kardeşiniz bu ordunun başkomutanıdır. Ben söylemiyorum, Anayasa söylüyor.

"TAHAMMÜL EDEMİYORLAR" Bu ülkenin hangi menfaatini savunabilir, hangi hedefini hayata geçirebilir? Biz bunların asıl karın ağrılarını iyi biliyoruz. Atıl fabrikanın ülkenin savunma sanayisinin en önemli üretim merkezi olmasından rahatsızlar. Savunma sanayisinin her alanında kendi üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Terörü sınırlar içinde bitirmekle kalmayıp, sınır ötesinde teröristin başını ezen Türkiye fotoğrafına katlanamıyorlar. Krizleri fırsata dönüştüren Türkiye tablosunu içlerine sindiremiyorlar. Bunların tüm hayatları FETÖ'cülerin ve darbecilerin kendilerine altın tepisiyle sunduğu dönemle geçmiştir. Ülkeye ve millete daha büyük hizmetler kazandırmak için harcamamız gereken enerjimizi bunlarla mücadeleye ayırmak mecburiyetinde kaldık. Partimizi kapatmaktan, sokak eylemlerine, darbecilere alkış tutmaya kadar her yolu denediler. Türkiye'yi hedef alanların yanında yer aldılar. ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da okumamışlar. Daha seçilmemişsin, seçilmediğin halde nasıl hemen seçime gideriz diyorsun? Masanın altında, üstünde sakladıkları gözükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor. Ortada fol yok, yumurta yok. Bunlar sadece zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliklerini istediği tek bir örnek görülmemiştir. Her eser ve hizmeti nasıl bunlara rağmen yaptıysak Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde hayata geçireceğiz.