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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız.

-214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yatırım , istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.

'YETER Kİ PLANINIZI ORTAYA KOYUN'

-Üretimini artırmak isteyen herkesin yanında olacağız.

-Bizim tek gayemiz ülkemizin üretimini, istihdamını artırmaktır. Aksini iddia edenler farklı niyetlere sahiptirler. Üretim ve ihracat yolunda adım atan herkesin yanındayız. Siz yeter ki planınızı ve projenizi samimiyetle ortaya koyun, diğer tüm sorunları birlikte çözeriz.

-Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren 100 bin ihracatçımızın her birini aynı zamanda gönüllü diplomatik elçimiz olarak görüyoruz. Sizlerin azmi ve becerisi sayesinde küresel meydan okumalar karşısında daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz.Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline hep birlikte getireceğiz. İşte o zaman büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında daha üst bir safhaya geçmiş olacağız.

'HEDEFİ FAZLASIYLA GEÇECEĞİZ'

-2023 hedeflerimizi ilk söylediğimizde birileri bize dudak bükerek bakmıştı. Yaşadığımız onca hadiseye, maruz kaldığımız onca tehdide, önümüze kurulan onca tuzaklara rağmen hedeflerimizin yarısını hayata geçirdik.

-500 milyar dolarlık ihracat hedefinin yarısını gerçekleştirdik. Yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat hedefini fazlasıyla geçeceğiz.

-Ülkemize ve milletimize olan inancın yanında, elimizde gayet sağlam araçlar ve imkanlar var.

'ÖNE ÇIKAN ÜLKE TÜRKİYE'

-Son 20 yılda ülkemizin ihracatını 6 kat, ihracatçı sayısını 4 kat artırmış bir ülkeyiz. Yaklaşık 2.5 yıldır etkili olan küresel sağlık krizi dünyadaki üretim ve tedarik merkezlerinin yeniden şekillenmesini zorunlu hale getirdi. Bu konuda ilk öne çıkan ülke Türkiye'dir.

-İhracat başta olmak üzere bu seviyeye kolay gelmedik. Tüm dostlarına güven veren bir Türkiye için uğraştık. Sevr sevdalılarının ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Nice oyunu boza boza ülkemizi güçlendirdik.

KADIKÖY'DEKİ YÜRÜYÜŞE TEPKİ

-Kadıköy'de terörist başını öven sloganlar atılması provokasyondan öte namussuzluktur, kanı bozukluktur. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini zafere ulaştıracaktır.

-Yüksek faizle Türkiye'yi soydurmayacak yola ihtiyaç var.

'KAMBURDAN KURTULACAĞIZ'

-Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan, kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız

-Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız