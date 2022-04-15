"Tek partinin utanç lekesini ortadan kaldırıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bir ruh şöleni ve diriliş ayı olan Ramazan'ı silkinişe tahvil ediyoruz. Geçen hafta Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde İslam Medeniyetleri Müzesi açılışını gerçekleştirdik. Bugün Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri şehrimize kazandırıyoruz.

Burası İstanbul'un Fethi'nin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım-onarım-inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Sonra öksüzler yurdu olarak kullanılsa da daha sonra yıktırılmıştır.

Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet buraya da tahammül edememiştir. Oysa her vakfiye bizlere tevdi edilmiş bir emanettir. Buna rağmen Türkiye ne ecdat yadigârı eserleri ne de eserlerin korunması ve yaşatılması konusunda iyi bir imtihan verememiştir.

Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır. Bizans hayranı, batıdan çok batıcı bu zihniyet kültür hazinemizin kıymetini de bilememiştir. Sur içi 800 mescidin olduğu yer, buradaki mescitlerin çoğu yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş. Kuran kurslarımız kapatılmış.

Bugün bu açılışla emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz. Hizmete açtığımız eser 86 yıl önce yıkılan medresenin o dönemine uygun yeniden ihya edilmiş halidir."