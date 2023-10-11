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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı. Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini belirtildi.

VELİAHT PRENS SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile devam etti.

Telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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