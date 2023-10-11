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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü! - Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Prens Selman'la telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:39
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        İki liderle kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı. Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini belirtildi.

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        VELİAHT PRENS SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile devam etti.

        Telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Tebbun
        #haberler
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