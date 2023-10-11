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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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