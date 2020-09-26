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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu toplu açılış töreninde konuşuyor. "Bazı siyasi parti temsilcilerinin özel sektör karşıtı açıklamaları bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Gaziantep'in gelişmesi kalkınması için çaba gösteren, bu tesisleri şehrimize kazandıran iş insanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu fabrikalarda 45 bin kişi istihdam edildi

- Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının Türkiye'yi tökezletmesine müsaade etmedik. Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşımızı salgının etkisine karşı korumaya aldık.

- Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında Türkiye'nin adı artık daha fazla zikrediliyor.

"GAZİANTEP'TE BİR MODEL FABRİKA KURUYORUZ"

- Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir

Türkiye kamu ve özel sektörüyle ne kadar güçlü olursa geleceğine de o derece güvenle bakacaktır.

Çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirdik. Bir müjdemiz daha var. Gaziantep'te bir model fabrika kuruyoruz. İnşallah Kasım gibi bu fabrikayı açacağız. Burada teorik ve uygulamayı bilimler birarada verilecek. Aslında konu Gaziantep olunca belediyelerimizin hizmetlerinden, Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkılmasına kadar anlatacak çok şey var.

İnşallah yılbaşından sonra il kongresi için şehrimize gelince bu konuları inşallah enine boyuna değerlendireceğiz.

Sürecek...