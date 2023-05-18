Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Sizlerin mesajlarınızı aldık

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu "Türkiye için karar ver" sloganıyla ikinci turda uygulayacağı kampanyayı tanıttı. "14 Mayıs geride kaldı. 28 Mayıs günü Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün 2 aday ve 2 farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden birisi de gerçekleri söylemektir. Bize inanan, bizi destekleyen, oyunu kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. İlk turda sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı.

"BEN KARŞIMDA..." İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içerisinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı.

"MESAJINIZI ALDIK" Milletimiz bize çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimisi tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Sizlerin mesajlarınızı aldık. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Tüm tutanaklar elimizde. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. 28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta 5 müşahide ihtiyacımız var. Hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit kadın ve erkek sandık görevlisine ihtiyacımız var.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ASLA MASAYA OTURMAYACAĞIM" Terör meselesini bize iftira atmaya çalışan Erdoğan ile konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan. Milletimizle gizli gizli pazarlık yapan. Senin ne haddine bizi sorgulamak, senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum; ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar politikayı izlemeyeceğim. Erdoğan sen değil misin FETÖ'yü besleyen, sen değil misin 'Ne olur geri dön' diyen. Sen değil misin TSK'ya kumpas kuran. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla durmayacağım. Erdoğan sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için TC vatandaşlığını sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim, nokta. Erdoğan sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket mafya babalarını malına döndü. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. İki torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Bak, Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım. 28 Mayıs'ta yeni bir seçime giderken vatandaşlarıma seslenmek isterim. Farkında mısın, bunlar kalırsa 10 milyondan fazla daha sığınmacı gelecek. Farkında mısınız, dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıkacak, yağmalar başlayacak. Farkında mısınız, şehirler, mafyaların, sığınmacıların kontrolüne geçecek. Farkında mısınız, kadın cinayetleri artacak, genç kızlar sokaklara çıkmayacaklar. Farkında mısınız, bunlar domuz bağıyla insanları öldürenlere ortak olacak. Farkında mısınız, her meşrepten teröristleri memlekete sokacaklar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. VATANDAŞLARA ÇAĞRI Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Biz bu vatanı bu sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven sandığa gelsin."