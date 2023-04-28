Kılıçdaroğlu Giresun'da: Fındığı dolara bağlayalım, kilosu 4 dolar

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Millet İttifakı adayı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun mitingde vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında, "Yağmurlu günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum. Bir değişime hazır mıyız? Hak, hukuk istiyor muyuz? Sözüm söz, güzel baharlar getireceğiz, güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Artık kavgadan bıktık artık kucaklaşalım, sohbet edelim. Bir dünya sorun var, gelin çözelim. Huzuru ve bereketi getireceğiz" dedi.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi, özgürlük, iş, aş istiyor musunuz?" diye sorarken, "Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gençler geleceğini başka ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak, üreterek kazanmalı" ifadelerini kullandı.

"FINDIĞI DOLARA BAĞLAYALIM, KİLOSU 4 DOLAR"

Giresun fındığına değinen Cumhurbaşkanı adayı, "Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Fındık sadece bizim için değil, dünya için son derece değerli bir üründür. Bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Dünya bu fındıktan milyar dolarlar kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor da biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, o zaman fındığı da dolara bağlayalım. Kilosu 4 dolar" ifadelerini kullandı.

"Şimdi hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Yok öyle, yok böyle, yok masanın altı yok üstü. Terör bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın teröre karşı durmayan insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz" dedi.

Tarım ve hayvancılık konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Bütün köy okullarını açacağız. Öğretmenler olacak. Köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi, veteriner hekim olacak, teknisyenler olacak. Aylıklarını yine devlet ödeyecek. Onlar sizin için çalışacak, üretecek. Toprağın bereketli olmasını onlar sağlayacak" diye konuştu.

"İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır" diye sözlerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, "İş bulunamıyorsa o evde huzur yoktur. Sözüm söz huzuru getireceğim, sözüm söz Türkiye için çalışacağım" dedi.